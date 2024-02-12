ما سر "المرأة العجوز" التي تقود حملة ترامب؟

من هي سوزي ويلز؟

هي مستشارة سياسية أمريكية تعمل كمستشارة أولى في حملة دونالد ترامب الرئاسية، بعد أن كانت وراء انتصار الرئيس الأمريكي السابق في ولاية فلوريدا، عام 2016.

ولدت سوزي ويلز في ولاية نيوجيرسي عام 1957، وتخرجت من جامعة ميريلاند. وفي عام 1979 تم تعيينها كمساعد للجمهوري جاك كيمب، وفي عام 1980 انضمت لحملة رونالد ريغان الرئاسية كمنسقة للحملة.

وفي التسعينيات، عملت ويلز كرئيسة لموظفي جون ديلاني، الذي كان يشغل آنذاك منصب عمدة مدينة جاكسونفيل.

ومن عام 2004 إلى عام 2009، عملت سوزي كمستشارة لرئيس بلدية جاكسونفيل جون بيتون. وفي انتخابات حاكم فلوريدا عام 2010، كان لها الفضل في المساعدة بانتخاب رجل الأعمال ريك سكوت الذي كان يعتبر "دخيلًا" في ذلك الوقت.

وفي يناير2011، تم تعيين سوزي كمديرة للحملة الرئاسية لحاكم يوتا جون هانتسمان جونيور.