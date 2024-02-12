ما سر "المرأة العجوز" التي تقود حملة ترامب؟
بسترة صوفية بيضاء، وأقراط متدلية، وقلادة ذهبية، وشعر رمادي مثالي، هكذا تطل سوزي ويلز بصورة الجدة على "إكس"، لكنها في الحقيقة أحد أقوى اللاعبين في السياسة الجمهورية، وتدير اليوم حملة المرشح دونالد ترامب الانتخابية لرئاسة الولايات المتحدة 2024، حيث ظهرت وهي تقف خلفه في أحدث ظهور له.
من هي سوزي ويلز؟
هي مستشارة سياسية أمريكية تعمل كمستشارة أولى في حملة دونالد ترامب الرئاسية، بعد أن كانت وراء انتصار الرئيس الأمريكي السابق في ولاية فلوريدا، عام 2016.
ولدت سوزي ويلز في ولاية نيوجيرسي عام 1957، وتخرجت من جامعة ميريلاند. وفي عام 1979 تم تعيينها كمساعد للجمهوري جاك كيمب، وفي عام 1980 انضمت لحملة رونالد ريغان الرئاسية كمنسقة للحملة.
وفي التسعينيات، عملت ويلز كرئيسة لموظفي جون ديلاني، الذي كان يشغل آنذاك منصب عمدة مدينة جاكسونفيل.
ومن عام 2004 إلى عام 2009، عملت سوزي كمستشارة لرئيس بلدية جاكسونفيل جون بيتون. وفي انتخابات حاكم فلوريدا عام 2010، كان لها الفضل في المساعدة بانتخاب رجل الأعمال ريك سكوت الذي كان يعتبر "دخيلًا" في ذلك الوقت.
وفي يناير2011، تم تعيين سوزي كمديرة للحملة الرئاسية لحاكم يوتا جون هانتسمان جونيور.
العمل مع ترامب
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أدارت سوزي حملة ترامب في فلوريدا، وبحسب ما ورد في وسائل الإعلام، تم تفويضها من قبل ترامب لمساعدة الجمهوري "رون ديسانتيس" في الوصول إلى منصب الحاكم. وفي خطاب النصر الذي ألقاه، وصف ديسانتيس ويلز بأنها "الأفضل في هذا المجال".
ورغم الإطراء، حدثت توترات كثيرة بين الثنائي، أدت في النهاية إلى إقالة سوزي من منصب كبير مستشاري ديسانتس عام 2019. كما أقنع الأخير ترامب إلى إقالة ويلز من منصها على الرغم من لعبها دورًا رئيسًا في حملته الإنتخابية عام 2016.
وفي مارس 2021، تم اختيار ويلز للعمل كرئيس تنفيذي لإحدى حملات ترامب، وفي أبريل 2021، وصفت صحيفة "بوليتيكو" ويلز بأنها "الشخصية الجديدة على قمة عالم ترامب".
وفي أغسطس 2022، وُصفت سوزي بأنها "رئيسة طاقم عمل" ترامب فعليًّا في الفترة التي سبقت انتخابات التجديد النصفي لعام 2022، وإعلان حملته الرئاسية لعام 2024.
وتعمل ويلز حاليًّا ككبيرة مستشاري حملة ترامب الرئاسية لعام 2024، جنبًا إلى جنب مع زملائها المستشارين بريان جاك، وكريس لاسيفيتا.
"ابنة مخمورة"
بعد تنصيب ترامب، عيّن البيت الأبيض ابنة سوزي ويلز "كارولين" كنائب لمساعد الرئيس. وفي تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست، أكدت أن الفتاة لا تحمل مؤهلات مسؤول كبير في البيت الأبيض، فيما كشف تحقيق آخر أن كارولين واجهت مشاكل قانونية ناجمة عن قيادتها تحت تأثير الكحول في عامي 2005، و2007.
وفي 2017 غادرت كارولين ويلز البيت الأبيض، بعد فشلها في اختبار "فحص الخلفية" الذي يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي.