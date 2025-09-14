مايك تايسون يمازح مستر بيست بفيديو ترويجي لموسم الرياض

نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية فيديو طريفًا جمعه بأسطورة الملاكمة مايك تايسون واليوتيوبر الأمريكي الشهير "مستر بيست" في مدينة لاس فيغاس، وذلك ضمن فعاليات الترويج لموسم الرياض.

وخلال الفيديو، يُمازح مايك تايسون مستر بيست قبل أن يوجه له لكمة خفيفة على البطن وسط ضحكات الجميع، أثناء الحديث عن الحدث العالمي "راسلمينيا" الذي تستضيفه الرياض عام 2027.

وعلق آل الشيخ ساخرًا عبر حسابه على "إكس": "نكبنا مايك تايسون وبغى يخرب اليوم!" في إشارة إلى تصرف الملاكم الطريف الذي أضفى جوًّا من المرح.