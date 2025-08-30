على طريقة الأفلام.. هروب نزلاء مصحة علاجية في مصر (فيديو)

أثار مقطع فيديو جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، لما رصده من هروب جماعي لعدد من نزلاء إحدى المصحات العلاجية، بمحافظة القاهرة في مصر على طريقة أفلام السينما.

وانتشر مقطع الفيديو وسط غضب واستياء متداوليه، معلقين بالقول: " كل الناس دول كانوا فين.. نتمنى على وزارة الداخلية تفحص الواقعة".

وفي الوقت نفسه كانت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية تتابع الواقعة، بعدما رصدت مقطع الفيديو المنتشر على منصات التواصل الاجتماعي، وبالفحص تبين لوزارة الداخلية عدم ورود أية بلاغات في هذا الشأن بمناطق محافظة القاهرة كاملة.

وازداد الأمر تعقيداً لدى السلطات الأمنية، لتقف وزارة الداخلية كافة على قلب رجل واحد، حتى نجحت في تحديد مكان المصحة العلاجية التي شهدت هروباً جماعياً للنزلاء، وأمكن تحديد المصحة، وتبين أنها غير حاصلة على التراخيص اللازمة.

وعلى الفور أعدت السلطات الأمنية مأمورية استهدفت المصحة العلاجية، وتمكنت من ضبط القائمين عليها، وهما مالكها ومشرف على إدارتها.

وحسبما كشفت تحقيقات السلطات الأمنية تبين حدوث مشادة كلامية بين المتهمين المذكورين وأحد الأشخاص من أهلية نزيل بها بسبب سوء الخدمات المقدمة للنزلاء.

وعلى إثر ذلك استغل عدد من النزلاء ذلك الخلاف وقاموا بالهروب من المصحة والعودة لذويهم، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لغلق المصحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية .