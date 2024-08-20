شيرين عبد الوهاب "تفقد السيطرة" على حساباتها بمواقع التواصل

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمة جديدة بشأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم تعد تملك السيطرة على الحسابات القديمة؛ إذ إنها موضع نزاع قضائي حاليًّا.

وحذرت شيرين، في بيان نشرته عبر حساباتها الجديدة، جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على تلك الحسابات القديمة سواء على منصات التواصل أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وأكدت أنه ليس لها أي علاقة بأي أغان أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل: "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" و "هنحتفل" أو الأغاني الجديدة القادمة التي من المقرر نشرها مستقبلًا.

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ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني.

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت عن مفاجأة في علاقتها بالفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أن الأخيرة وقفت إلى جوارها في أزمتها الأخيرة، إذ قدمت لها دعمًا غير محدود لم يقدمه أقرب الناس إليها.

وأوضحت شيرين في تعليق عبر حسابها في "الإنستغرام" أن هيفاء كانت تهاتفها يوميًّا في أثناء خضوعها للعلاج، وساندتها بقوة وهي مكتئبة، وعرضت عليها استضافتها في لبنان.