عاجل

كيبوتس نير عوز الإسرائيلي: مقتل الرهائن بغزة أكبر دليل على أهمية إبرام صفقة تعيد أبناءنا في أسرع وقت
logo
منوعات

شيرين عبد الوهاب "تفقد السيطرة" على حساباتها بمواقع التواصل

شيرين عبد الوهاب "تفقد السيطرة" على حساباتها بمواقع التواصل
الفنانة المصرية شيرين عبد الوهابالمصدر: الإنستغرام
محمد بركة
محمد بركة
20 أغسطس 2024، 6:37 ص

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن أزمة جديدة بشأن حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لم تعد تملك السيطرة على الحسابات القديمة؛ إذ إنها موضع نزاع قضائي حاليًّا.

وحذرت شيرين، في بيان نشرته عبر حساباتها الجديدة، جمهورها من التعامل مع أي محتوى ينشر على تلك الحسابات القديمة سواء على منصات التواصل أو قناتها القديمة على يوتيوب.

وأكدت أنه ليس لها أي علاقة بأي أغان أو محتوى ينشر على هذه الحسابات، مثل: "بتمنى أنساك" و "اللي يقابل حبيبي" و "هنحتفل" أو الأغاني الجديدة القادمة التي من المقرر نشرها مستقبلًا. 

أخبار ذات علاقة

شيرين عبد الوهاب تكشف عن مفاجأة في علاقتها بهيفاء وهبي

ودعت شيرين جمهورها إلى عدم تصديق أي محتوى ينشر على هذه الحسابات، مؤكدة أن هناك من يستغل اسمها ونشاطها الفني. 

وكانت شيرين عبد الوهاب كشفت عن مفاجأة في علاقتها بالفنانة هيفاء وهبي، مشيرة إلى أن الأخيرة وقفت إلى جوارها في أزمتها الأخيرة، إذ قدمت لها دعمًا غير محدود لم يقدمه أقرب الناس إليها.

وأوضحت شيرين في تعليق عبر حسابها في "الإنستغرام" أن هيفاء كانت تهاتفها يوميًّا في أثناء خضوعها للعلاج، وساندتها بقوة وهي مكتئبة، وعرضت عليها استضافتها في لبنان. 

شيرين عبد الوهاب

أخبار ذات صلة

تركيا.. جزار خيول يكشف للشرطة هوية زبائنه (فيديو)
تركيا.. جزار خيول يكشف للشرطة هوية زبائنه (فيديو)
اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصاً في محافظة "حجة"
اليمن.. صواعق رعدية تقتل 14 شخصاً في محافظة "حجة"
لبناني يقتل ابنه بواسطة "رشاش حربي" في بعلبك
لبناني يقتل ابنه بواسطة "رشاش حربي" في بعلبك
كيف تتجنب تربية طفل "متنمر"؟
كيف تتجنب تربية طفل "متنمر"؟
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة ©️ 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC