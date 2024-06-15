مشاهد تحبس الأنفاس لتعطل لعبة ترفيهية فيها عشرات الأشخاص (فيديو)

أُنقِذ 28 شخصًا بعد أن علقوا رأسًا على عقب لمدة نصف ساعة تقريبًا، في أثناء ركوبهم لعبة في متنزه ترفيهي قديم بمدينة بورتلاند مساء الجمعة.

ووقع الحادث في أول يوم من افتتاح المتنزه لفصل الصيف، وتدخلت أطقم الطوارئ لإنزال الركاب يدويًا وإجلائهم لتلقي الفحوصات الطبية الضرورية.

وذكرت السلطات أن طاقم الطوارئ وصل بعد نحو 25 دقيقة من تلقي البلاغ، ولم يُبلّغ عن أي إصابات باستثناء نقل أحد الركاب إلى المستشفى كإجراء احترازي بسبب حالة طبية سابقة.

وأظهر مقطع فيديو يُتداول على وسائل التواصل الاجتماعي الركاب عالقين في الهواء على لعبة تُسمى "AtmosFEAR"، التي تعمل كالبندول وتأرجح الركاب رأسًا على عقب.