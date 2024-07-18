أعلن الفنان المصري أحمد سعد عن إعادة تقديم فيلم "إشاعة حب" الذي قدمه مواطنه الفنان عمر الشريف والفنانة سعاد حسني قبل 64 عامًا، مشيرًا إلى أنه يفكر في هذا العمل منذ وقت طويل.

وجاء إعلان سعد خلال استضافته الفنان محمد هنيدي في حلقة الأربعاء، من برنامج "بيت السعد"، الذي يقدمه بمشاركة شقيقه الفنان عمرو سعد، حيث تحدث هنيدي عن أنه كان سيقدم فيلم "إشاعة حب" قبل سنوات، وكان سينتجه المنتج المصري عمرو أديب، وتم التواصل مع الفنان الراحل عمر الشريف للمشاركة بالفيلم على أن يجسد الشخصية التي قدمها الفنان يوسف وهبي في الفيلم.

وأضاف هنيدي أن عمر الشريف رفض آنذاك المشاركة به، مشيرًا إلى أن هذه الشخصية تحتاج فنانًا كوميديًا وليس تراجيديًا، ليعلن سعد أنه سيقوم بتقديم الفيلم، خاصة أنه من عشاقه، ويحلم منذ وقت طويل بإعادة تقديمه، وأنه سيقوم بشخصية حسين، التي قدمها الفنان عمر الشريف.

وقدم محمد هنيدي نصيحة لأحمد سعد قائلًا: "ملكش دعوة بحاجة خالص، الورق معاك هيبقى حلو إن شاء الله ومعاك مخرج جميل، وفي الكوميديا متبقاش قاصد تضحك، انت بس اعمل اللي يتكتبلك ومتخافش تمامًا، اعملك كام فيلم وغني ومتع الناس".

يذكر أن فيلم "إشاعة حب" تم تقديمه عام 1960، وأخرجه فطين عبد الوهاب وتأليف علي الرزقاني ومحمد أبو يوسف، وهو مأخوذ عن الرواية الأمريكية The Whole Town's Talking.

وقام ببطولة الفيلم عمر الشريف، سعاد حسني، عبد المنعم إبراهيم، يوسف وهبي، هند رستم، وحارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عادل هيكل.