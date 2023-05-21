سماح أنور تعتذر للشعب المصري

ونشرت أنور فيديو آخر جرى تصويره في مسرح نقابة المهن التمثيلية برفقة النقيب أشرف زكي، اعتذرت خلاله للشعب المصري وقالت إنها لم تكن تقصد الإساءة ونجاحها خلال مسيرتها الفنية كان بدعمهم، معلقة: "فضل مصر عليّ كبير".

وبررت سماح أنور ذلك للشعب المصري "أنها كانت منفعلة بسبب مشكلة تخص والديها الراحلين"، مؤكدة "مصر وشعبها خط أحمر".

وتوجهت بالشكر لجميع الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها وتفهموا موقفها بشكل صحيح، خاصة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.

وبدوره، أكد زكي الذي ظهر معها بالفيديو أن أنور لم تقصد ما قالته وفهمت بشكل خاطئ .