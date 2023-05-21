سماح أنور تعتذر للشعب المصري
تصدرت الفنانة المصرية سماح أنور الترند قبل أيام بسبب مهاجمتها الشعب المصري ببث مباشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ووجهت أنور خلال الفيديو لبعض المتابعين شتائم بسبب نظرتهم للفنانين، ورفضهم لمبادرة وزارة الثقافة المصرية "عاش هنا" التي تتمثل بوضع لافتة تحمل أسماء الفنانين الراحلين على المباني التي سكنوا فيها، وهذا ما أغضب نشطاء مصريين وصف بعضهم كلامها بالبذيء.
ونشرت أنور فيديو آخر جرى تصويره في مسرح نقابة المهن التمثيلية برفقة النقيب أشرف زكي، اعتذرت خلاله للشعب المصري وقالت إنها لم تكن تقصد الإساءة ونجاحها خلال مسيرتها الفنية كان بدعمهم، معلقة: "فضل مصر عليّ كبير".
وبررت سماح أنور ذلك للشعب المصري "أنها كانت منفعلة بسبب مشكلة تخص والديها الراحلين"، مؤكدة "مصر وشعبها خط أحمر".
وتوجهت بالشكر لجميع الأشخاص الذين وقفوا إلى جانبها وتفهموا موقفها بشكل صحيح، خاصة نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي.
وبدوره، أكد زكي الذي ظهر معها بالفيديو أن أنور لم تقصد ما قالته وفهمت بشكل خاطئ .
وأكدت أنها رفعت دعوى قضائية على صاحب العقار الذي رفض وضع اسمي والديها الراحلين المؤلف أنور عبدالله والفنانة سعاد الحسين على المبنى الذي سكنا فيه.
وأضافت أنور أن الشعب المصري بارع بتقليل قيمة الفنانين وسبهم وشتمهم، وينظر لهم نظرة دونية بالرغم من أنهم أعطوا قيمة كبيرة لمصر وشعبها.
ولفتت إلى أن الشعب لا يهتم بتعب وجهد الفنان الذي أفنى عمره وحياته من أجل إسعاد الشعب المصري، بل يهمه فقط التقليل من شأنه.
وهذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها سماح أنور الجدل على السوشال ميديا بسبب تصريحاتها؛ إذ تصدرت التريند قبل فترة عندما كشفت أنها لم تشرب الماء منذ 17 عاما.
كما أنها أثارت غضب الشارع المصري بعد انتقادها الحجاب، في أحد البرامج الحوارية وقولها إن الإنسان فهمه بطريقة خاطئة وهو حرية شخصية لا يصح التدخل فيها.