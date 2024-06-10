اختراع تونسي نسائي.. كرسي يتحرك بالدماغ

صمّمت أربع مهندسات تونسيات كرسيّّا متحركًا يمكن التحكم فيه بواسطة الموجات الدماغية والصوت وحركات الوجه، ومكنهنّ هذا الاختراع من أن يُتوَّجن بين الفرق الفائزة في مسابقة أوروبية مرموقة، رغم الأزمات التي تمر بها بلادهن.

والتقت المخترعات الأربع على مقاعد الدراسة بالمعهد العالي للعلوم الطبية في تونس، وجمعهن طموحُ الشباب فطوّرن النموذج الأولي لتطبيقهنّ "موفوبرين" Moovobrain اعتبارًا من العام 2017، قبل أن يؤسسن شركتهنّ الناشئة Gewinner بعد ذلك بعامين.

وحلّت الفتيات ضمن الفائزين الثلاثة الذين اختارهم "المرصد الأوروبي لبراءات الاختراع" (EPO)، وهي هيئة حكومية دولية، من بين أكثر من 550 مرشحًا لجائزة المخترعين الشباب. والتي ستوزّع جوائزها قريبًا.

وكان مصدر الالهام من مطوّرة الأعمال المشارِكة في تأسيس الشركة المهندسة سُليمة بن تميم (28 عامًا) التي اضطر عمّها بعد تعرضه لحادث خطير "إلى استخدام كرسي متحرك بعد أن أصيب الجزء العلوي من جسمه بالشلل".