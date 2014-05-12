صورة.. مادلين مطر بدون "مكياج"

صورة.. مادلين مطر بدون "مكياج"

الفنانة اللبنانية تنشر صورة لها وهي برفقة والدتها عبر موقع انستيغرام بدون أن تضع مكياجاً على وجهها.

المصدر: القاهرة - (خاص) من مروان أبوزيد

أطلت الفنانة مادلين مطر على جمهورها بدون أن تضع مكياجا على وجهها، من خلال نشرها صورة جديدة لها على حسابها الشخصي عبر موقع تحميل الصور "انستيغرام".

وظهرت النجمة اللبنانية وهي بصحبة والدتها، وعلقت على الصورة، قائلة "أحلی الأوقات هي لما بتقضيها مع ناس بيحبوك، وعندن فكر عميق و جلستن غنية ما بينشبع منا مثلك يا مي".

وتنافس متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي على كتابة التعليقات، حيث علق أحدهم قائلا "قمررررر و عسلللللللل من غير مكياج .. وكل شيء حلو في الدنيا فيك انت بس ياحبيبة قلبي"، بينما كتب آخر "الله يديم المحبة ع طول، ويكثر من محبينك مادو".

يذكر أن الفنانة مادلين مطر سبق وأن تم تكريمها في الجامعة اللبنانية الشهر الماضي، تقديرا لأعمالها الفنية.

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