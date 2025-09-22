الملك تشارلز يلتقي أكبر معمّرة في العالم (فيديو)

التقى الملك تشارلز الثالث السيدة إثيل كاترهام، أكبر معمّرة في العالم، والتي تحتفل بعامها الـ116، خلال زيارته لها في دار رعاية بمقاطعة سري في بريطانيا.

إثيل كاترهام، المولودة في أغسطس 1909، أصبحت الأكبر سنًا في العالم بعد وفاة الراهبة البرازيلية إينا كانابارو لوكاس في أبريل الماضي.

وقد احتفلت بعيد ميلادها الأخير وسط أجواء عائلية بسيطة، مؤكدة أنها كانت تنتظر زيارة ملكية لتحتفل على نحو أكبر.

وخلال اللقاء، استذكرت إثيل كاترهام لحظة تتويج الملك أميرًا لويلز عام 1969 في قلعة كارنارفون، قائلةً له: "أتذكر عندما توّجتك والدتك، كانت جميع الفتيات مغرمات بك ويردن الزواج منك". فردّ الملك مازحًا: "هذا كل ما تبقى مني على أي حال".

كاترهام التي عاشت قرنًا وأطول، تلقت عبر السنوات الـ17 بطاقة تهنئة بعيد ميلادها من الملك ووالدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، كما ظهرت في 2023 على الصفحة الرسمية للعائلة المالكة خلال تسلّمها بطاقة عيد ميلادها الـ114.

وُلدت إثيل كاترهام في هامبشاير، وعملت في شبابها مربية في الهند قبل أن تعود إلى بريطانيا حيث التقت زوجها نورمان، الضابط في الجيش البريطاني، وانتقلا معًا بين سالزبوري، جبل طارق، وهونغ كونغ. وقد أنجبا ابنتين توفيتا قبلها.

وعُرفت السيدة المعمرة بحيويتها، إذ قادت سيارتها حتى سن 97 عامًا، وواصلت لعب البريدج بعد المئة، كما نجت من الإصابة بفيروس كورونا عام 2020.