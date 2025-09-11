إيران.. حادث مروع يخلف 6 قتلى و15 جريحاً

أعلن عيسى إبراهيمي، رئيس طوارئ قضاء كوهرنج بمحافظة جهار محال وبخيتاري جنوب غرب إيران، الخميس، عن وقوع حادث سير مميت إثر انقلاب حافلة صغيرة في منطقة "كردنه جري" الجبلية؛ ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح متفاوتة.

وأوضح إبراهيمي في تصريح لوكالة "مهر" الإخبارية، أن طبيعة المنطقة الجبلية وسوء الأحوال الجوية صعّبا مهمّة فرق الإنقاذ والإسعاف في نقل المصابين إلى المراكز الطبية.

وأشار إلى أن التحقيقات الأولية ترجّح أن يكون سبب الحادث عائدًا إلى انزلاق الطريق بفعل الظروف الجوية أو عطل فني محتمل في المركبة.

ويُعد هذا الحادث أحد حوادث السير المتكررة في الطرق الجبلية الإيرانية، والتي كثيرًا ما تُعزى إلى البنية التحتية الصعبة والأحوال الجوية القاسية.



