دراسة: هذه المهن قد تؤدي إلى الخرف

نتائج خطيرة كشفتها دراسة علمية نشرت في مجلة The Lancet، أظهرت أن الذين يعملون في وظائف تتطلب جهداً بدنياً معرضون للإصابة بالخرف والضعف الإدراكي.

والأعمال التي ضربت كأمثلة، وفق الدراسة التي أجراها المركز الوطني النرويجي للشيخوخة والصحة وكلية كولومبيا ميلمان للصحة العامة ومركز بتلر كولومبيا للشيخوخة، هي تربية المواشي والزراعة والمبيعات والتمريض والرعاية.

وبحسب الدراسة فان العمل باستمرار في مهنة ذات نشاط بدني مهني متوسط أو مرتفع يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالضعف الإدراكي، ما يشير إلى أهمية تطوير استراتيجيات للأفراد في المهن التي تتطلب جهداً بدنياً لمنع الضعف الإدراكي.

الدراسة جاءت عقب بحث كشف أن قضاء أكثر من 10 ساعات يومياً في الجلوس يزيد من خطر الإصابة بالخرف وفق "نيويورك بوست".