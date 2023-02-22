طالبان تحظر موانع الحمل.. "مؤامرة غربية لتقليل المسلمين"

وأكد عدد من الصيادلة في كابول ومزار شريف، أنهم تلقوا أوامر بعدم تخزين أو بيع أي أدوية لتحديد النسل.

وقال صاحب صيدلية: "جاءوا إليّ مرتين حاملين مسدسات، وهددوني بعدم بيع حبوب منع الحمل. إنهم يفتشون كل صيدلية في كابول بشكل منتظم".

بينما أكدت قابلة أنها تعرضت للتهديد من الحركة عدة مرات، مشيرة إلى أن أحد قادة طالبان قال لها: "لا يسمح لك بالترويج للمفهوم الغربي لتقليل السكان".

كما أشار مصدر إلى أن مقاتلين من حركة طالبان يقولون للسكان في شوارع كابول إن "استخدام وسائل منع الحمل وتنظيم الأسرة من الأجندة الغربية".