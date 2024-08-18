كشف الفنان المصري فتحي عبد الوهاب أسباب النجاح الكبير الذي حققه فيلم "فيلم ثقافي" الذي شارك في بطولته بداية حياته الفنية، وعرض عام 2000.

ولفت الفنان المصري إلى أن السبب الرئيس في تحقيق النجاح هو أن قصة العمل تمس الشباب، موضحًا أن الفيلم مثل سيرة حياة الناس من جيله والأجيال التي سبقته كافة.

وأضاف عبد الوهاب خلال لقاء مع مواطنه الفنان والإعلامي عباس أبو الحسن، أن هاجس الأفلام الثقافية سيظل موجودًا، خاصة أن الأسقف الاجتماعية نفسها ما زالت موجودة حتى الآن.

يذكر أن "فيلم ثقافي" هو فيلم ينتمي إلى نوعية الأعمال الكوميدية، ويناقش أزمة الشباب العربي والمشاكل الحياتية التي يعيشها وأبرزها صعوبة الزواج نظرًا للظروف الاقتصادية، ويلجأ إلى الهروب من واقعه بمشاهدة الأفلام الإباحية.

والفيلم بطولة الثلاثي فتحي عبد الوهاب، وأحمد عيد، وأحمد رزق، بالإضافة إلى كوكبة من الفنانين، من تأليف وإخراج محمد أمين.



