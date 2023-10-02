لتطويرهما لقاحات ضد كورونا.. فوز عالمين بجائزة نوبل للطب لعام 2023

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل في الطب اليوم الاثنين، إن العالمين كاتالين كاريكو ودرو وايزمان من المجر والولايات المتحدة فازا بالجائزة في علم وظائف الأعضاء (فسيولوجيا) أو الطب لعام 2023، تقديرًا لاكتشافاتهما التي ساعدت في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال أو "الرنا المرسال" بشكل فعال ضد فيروس كورونا.

وهذه الجائزة، وهي واحدة من أرفع الجوائز في المجتمع العلمي، يتم اختيارها من قبل جمعية نوبل في معهد كارولينسكا بالسويد وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (نحو مليون دولار).

وقالت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم "منحنا جائزة نوبل في الفسيولوجيا أو الطب لعام 2023 إلى كاتالين كاريكو ودرو وايزمان لاكتشافاتهما المتعلقة بتعديل قاعدة النيوكليوزيد، التي ساعدت في تطوير لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال بشكل فعال ضد كورونا".