هل تناول الآيس كريم حقًا سيئ؟ الجواب قد يفاجئك

في عالم المأكولات الشهية، هناك القليل من الأطباق التي تحظى بجاذبية عالمية مثل البوظة، فقوامها الكريمي، ونكهاتها الغنية، وحلاوتها اللذيذة، تجعلها متعة مفضّلة لدى الكثيرين، إلا أن المخاوف بشأن محتواها الغذائي، بما في ذلك ارتفاع نسبة السكر والسعرات الحرارية، غالبًا ما تؤدي إلى تساؤلات حول مكانها في النظام الغذائي الصحي، فهل تناول البوظة عادة يومية ستؤدي حتمًا إلى مشاكل صحية، أم أن هناك وجهًا آخر للموضوع؟.

بحسب تقرير نشره موقع "Huffpost"، كشف أخصائيو التغذية الحقيقة وراء هذه الحلوى المجمّدة المحبوبة، إذ حثوا على الحذر من تصنيف الأطعمة على أنها "جيدة" أو "سيئة" بطبيعتها، مع التركيز على الضرر المحتمل الذي يمكن أن تُلحقه مثل هذه التصنيفات بعلاقة الفرد بالطعام.

وأوضحوا أن "القيام بذلك يمكن أن يثير مشاعر الخجل والخوف، مما قد يؤدي إلى علاقة غير صحية مع الطعام"، مشيرين إلى الطبيعة الفردية للاحتياجات الغذائية.

القيم الغذائية المتباينة

ودعا أخصائيو التغذية إلى اتباع نهج دقيق في الاختيارات الغذائية، مع الامتناع عن إصدار أحكام على أطعمة معينة، مؤكدين على أهمية التعرف على القيم الغذائية المتباينة بين أنواع الأطعمة المختلفة. أما البوظة، فقد اعترفوا بوضعها كطعام غني بالسعرات الحرارية والسكر والدهون، لكن الاعتدال ضمن نظام غذائي متوازن هو الحل لتناولها.

وعلى الرغم من المخاوف الغذائية المرتبطة بالبوظة، أكد أخصائيو التغذية أنها تحتوي على كميات ملحوظة من الدهون المشبعة والسكر، إلا أنه لا يزال من الممكن دمجها في النظام الغذائي اليومي دون الإضرار بالصحة العامة. علاوة على ذلك، تشير الدراسات إلى الفوائد الغذائية التي تقدمها البوظة، بما في ذلك كونها مصدرًا للكالسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بـ12.