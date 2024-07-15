أثار الشيف التركي الشهير بوراك فضول المصريين بعد نشره صورة له في مصر وسط تخمينات واسعة بأنه ربما يفتتح مطعمًا في القاهرة.

وفاجأ بوراك متابعيه في مصر بصورة نشرها على صفحته عبر "الإنستغرام" يطل فيها من شرفة على نهر النيل، وتظهر في الخلفية معالم العاصمة المصرية البارزة، مثل: برج القاهرة مع تعليق: "في أي دولة أنا؟ ماذا تعتقدون؟"

وحرص الشيف المعروف على مشاركة المتابعين بالعديد من صور زيارته لمصر، كما ظهر في أحد مقاطع الفيديو داخل سيارة تقله مع أسرته وهو يغني مع السائق والمرافقين بسعادة واضحة.

وتظهر بعض الصور أنه زار أماكن متفرقة منها أهرامات الجيزة، ومنطقة القاهرة الجديدة، مع تعليق "أنا أحب مصر".

وخاطب متابعيه قائلاً:"أين تعتقدون أننا يجب أن نذهب بعد ذلك؟ أنتظرُ تعليقاتكم".

والجدير بالذكر، يمتلك بوراك شعبية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يحظى بمتابعة الملايين الذين يتفاعلون مع مقاطع الفيديو التي تبرز مهارته وإبداعاته غير التقليدية في الطهي، وتعاطفه الإنساني مع البسطاء حول العالم.