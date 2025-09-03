هيئة المحلفين تبرئ كاردي بي من تهمة الاعتداء

برّأت هيئة محلفين في لوس أنجلوس المغنية الأميركية كاردي بي من تهمة الاعتداء والضرب التي رفعتها ضدها حارسة أمن سابقة تُدعى إيماني إليس، والتي طالبت بتعويض قدره 24 مليون دولار.

وكانت إليس زعمت أن الحادثة وقعت في فبراير 2018 خارج عيادة طبية في بيفرلي هيلز، حيث ادّعت أن النجمة الحائزة على جائزة "غرامي" اعتدت عليها جسدياً وبصقت عليها ووجهت إليها شتائم عنصرية.

ولكن هيئة المحلفين أكدت في حكمها، الصادر الثلاثاء 2 سبتمبر، أن هذه الادعاءات لم تثبت، وأن كاردي بي غير ملزمة بدفع أي تعويض.

وعقب صدور الحكم، قالت المغنية للصحفيين خارج قاعة المحكمة إنها لم تعتدِ على المدعية، مشددة على أنها ستلجأ مستقبلًا إلى رفع دعاوى مضادة ضد أي قضايا "تافهة" تُرفع ضدها.

كما دعت معجبيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ترك إليس وعائلتها وشأنهم، مؤكدة رغبتها في "تجاوز الأمر".

وخلال المحاكمة، أثارت تصريحات كاردي بي تفاعلا واسعا على مواقع التواصل، بعدما جاءت ردودها صريحة وحادة مع محامي المدعية، وصلت في بعض الأحيان إلى تبادل تعبيرات طريفة وضحكات داخل قاعة المحكمة.