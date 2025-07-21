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انتحار رجل إطفاء تركي فقد عائلته في حريق غامض

انتحار رجل إطفاء تركي فقد عائلته في حريق غامض
قضبان السجنالمصدر: متداولة
قحطان العبوش
قحطان العبوش
21 يوليو 2025، 11:54 ص

أقدم رجل إطفاء تركي شاب، على الانتحار، في سجنه، بعد نحو أربعة أشهر على مصرع زوجته وطفليه في حريق اُتهم بالتخاذل والتسبب فيه.

وقالت وسائل إعلام تركية، اليوم الاثنين، إن "تورغاي غيزكين" انتحر في سجنه بمدينة أضنة في جنوب البلاد.

وعثر حراس السجن، مساء أمس الأحد، على رجل الإطفاء منتحراً دون أن يتم الكشف عن طريقة الانتحار.

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وأوقفت الشرطة التركية، الشاب غيزكين في مايو/أيار الماضي بعد أن شك المحققون بكونه قد دبَّر الحريق الذي قضى على عائلته أو تخاذل في منع وقوعه بسبب خلاف مع زوجته.

وقادت تحقيقات مطولة في الحادثة التي وقعت في رمضان الماضي (18 مارس/آذار)، إلى تزايد الشكوك برجل الإطفاء الذي تجاهل تحذيرات زوجته عدة مرات بوجود رائحة غاز متسرب في المنزل.

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وكان غيزكين في عمله بوحدة إطفاء في مدينة "آيدن"، في غرب تركيا، صبيحة يوم الحادثة، عندما اتصل به الجيران وعاد ليجد شقته محترقة والدخان يتصاعد منها.

وانتهى الحريق بوفاة زوجته فاطمة، وطفليهما (4 و11 عاماً)، لتثار الشكوك حول الزوج الذي يعمل رجل إطفاء، وتجاهل رغم خبرته رسائل التحذير من زوجته عبر تطبيق "واتس أب" بوجود تسرب غاز في المنزل.

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ومما زاد الشكوك في الزوج، خلافه الطويل مع زوجته فاطمة وتدخل عائلتهما عدة مرات في إنهاء الخلاف، بالتزامن مع ارتباط الزوج بعلاقة من امرأة أخرى على نية الزواج منها بعد تطليق زوجته.

وواجه غيزكين في القضية اتهامات بوضع منوم لزوجته وطفليه في تلك الليلة خلال إعداد الأم السحور الرمضاني، ما تسبب بنومهم العميق دون الشعور بالحريق بينما غادر الزوج نحو عمله دون مبالاة.

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