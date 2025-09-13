شرطي عراقي يتلقى رشوة وبث مباشر فضح الجريمة

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق بمقطع مرئي، أثار موجة غضب واسعة بعد أن أظهر مشهداً لشرطي مرور وهو يتقاضى رشوة مالية من أحد سائقي المركبات وسط بغداد.

وانتشر المقطع بسرعة، ليتحوّل إلى حديث الشارع العراقي بوصفه دليلاً جديداً على تفشي ظاهرة الفساد في المؤسسات والدوائر الحكومية.

ويُظهر المقطع رجل مرور وهو يوقف سائق مركبة، ليخبره الأخير بأنه يعمل في جمع العلب المعدنية، في محاولة لتبرير مخالفته المرورية.

وبعد حوار قصير، لوّح الشرطي بتسجيل مخالفة قدرها 50 ألف دينار عراقي (نحو 35 دولاراً)، قبل أن يرضخ السائق ويدفع له مبلغ 5 آلاف دينار (نحو 3.5 دولار) مقابل السماح له بمواصلة طريقه، في مشهد صور بالكامل عبر بث مباشر كان مفتوحاً من قبل شخص جالس بجانب السائق.

وأثار المقطع موجة انتقادات حادة اعتبرها ناشطون دليلاً على استفحال الرشوة والابتزاز في مفاصل الدولة، في وقت تبذل فيه الحكومة جهوداً متكررة للتأكيد على محاربة الفساد وإصلاح المؤسسات الأمنية والإدارية.

بدورها، أعلنت وزارة الداخلية العراقية اتخاذ إجراءات قانونية بحق الشرطي الذي ظهر في الفيديو.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطعاً فيديوياً يظهر فيه أحد العناصر السيئة التي لا تتشرف وزارة الداخلية بأن يحسب عليها بعد قيامه بأخذ رشوة من أحد سائقي العجلات".

وأضافت أنها "اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذا العنصر لمخالفته الواضحة، لينال جزاءه العادل"، مشددة على أنها "لن تتهاون مع أي شخص ينتمي إليها ويحاول المساس بسمعة هذه المؤسسة الأمنية العريقة".

ويعاقب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، على جريمة الرشوة حيث تنص المادة (307) على السجن لمدة قد تصل إلى عشر سنوات، إضافة إلى غرامة مالية تعادل قيمة المبلغ الذي جرى تسلمه أو تزيد عنه، ما يجعل القضية مرشحة لأن تُحال إلى القضاء وفق الأدلة المصورة المتداولة.

وعلى الصعيد الإداري، يرجح أن يواجه العنصر الأمني عقوبات قاسية قد تصل إلى الفصل النهائي من الخدمة، إذ تؤكد وزارة الداخلية أنها تتعامل بحزم مع أي تجاوز يسيء إلى سمعة المؤسسة الأمنية.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد الحديث عن جهود العراق في مكافحة الفساد، فقد كشف تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية أن العراق احتل المرتبة 140 عالمياً في مؤشر مدركات الفساد لعام 2024، متقدماً ثلاث نقاط عن العام السابق، بعدما حصل على 26 نقطة من أصل 100.