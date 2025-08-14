فلسطين تسجّل مشاركتها الأولى في مسابقة "ملكة جمال الكون"

أعلنت الشابة نادين أيوب، المقيمة بين دبي ورام الله، مشاركتها في مسابقة ملكة جمال الكون 2025 لتمثيل فلسطين، في سابقة تاريخية تُسجَّل للبلاد في هذه المنافسة العالمية.

ونادين أيوب، التي حازت لقب ملكة جمال فلسطين 2022، كانت أول فلسطينية تصل لنهائيات مسابقة "ملكة جمال الأرض" في العام نفسه، حيث حجزت مكانًا بين أفضل خمس متسابقات. وأجّلت مشاركتها الدولية سابقًا تضامنًا مع الأزمة الإنسانية في فلسطين.

ومن المقرر أن تُقام الدورة الـ74 للمسابقة في مدينة باك كريت وسط تايلاند يوم 21 نوفمبر المقبل.

وفي تصريح لصحيفة "ذا ناشيونال"، قالت نادين أيو: "أنا فخورة بأن أكون صوتًا لفلسطين في هذا الوقت، وأتشرف باستخدام هذه المنصة لمساندة شعبي، خاصة في غزة، وإظهار أن المرأة الفلسطينية صامدة وقائدة ومبتكرة".

وأسست نادين، الحاصلة على شهادة في الأدب وعلم النفس والمدربة المعتمدة في الصحة والتغذية، منذ تتويجها منصة "سيدة فلسطين" لدعم النساء وإبراز قصص نجاحهن في فلسطين والشتات، إلى جانب أكاديمية "أوليف غرين" التي تُعنى بالاستدامة وتمكين النساء في مجالات البيئة والإعلام الرقمي.

وأعلنت نادين مشاركتها في المسابقة عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه مرتدية ثوبًا تقليديًا مطرزًا من تصميم الفلسطينية هبة عبد الكريم، مؤكدة أن قرارها يهدف إلى "إضفاء طابع إنساني على الفلسطينيين وتحدي الصور النمطية عنهم".

واختتمت بالقول "بينما تعاني فلسطين وخاصة غزة أحمل صوت كل امرأة وطفلة فلسطينية، نحن أكثر من مجرد معاناتنا، نحن الصمود والأمل ونبض الوطن".