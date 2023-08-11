ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي إلى 53 قتيلًا

قال مسؤولون في هاواي، فجر الجمعة، إن حرائق الغابات على جزيرة ماوي تسببت في مقتل ما لا يقل عن 53 شخصًا، وإن عدد الضحايا مرشح للارتفاع، فيما ستتطلب إعادة إعمار بلدة لاهاينا السياحية سنوات عديدة ومليارات الدولارات.

وقال الحاكم جوش غرين، إن النيران التي دمرت لاهاينا هي أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ الولاية، إذ تسببت في تشريد الآلاف وتدمير ألف مبنى.

وتابع في مؤتمر صحفي "ستستغرق إعادة بناء لاهاينا العديد من السنوات".