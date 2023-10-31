إطلاق فئران بألوان علم فلسطين بفرع ماكدونالدز في بريطانيا

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لناشط فلسطيني مؤيد لغزة، وهو يطلق عشرات الفئران داخل أحد أفرع سلسلة مطاعم ماكدونالدز في مدينة برنغهام الإنجليزية.

وأظهر المقطع الرجل وهو يصل للمطعم بسيارته التي حملت لوحة أرقام مكتوبًا عليها "فلسطين" مساء أمس الاثنين، ليُنزل منها صندوقًا ويتجه نحو المطعم.

ودخل الرجل، الذي لف علم فلسطين على رأسه، المطعم، مطلقًا عشرات الفئران من الصندوق على الأرض باتجاه الزبائن.

وصرخ قائلًا "حرروا فلسطين" و "قاطعوا إسرائيل"، حيث كرر العبارتين وهو في طريقه عائدًا لسيارته.