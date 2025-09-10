نجوم Game Of Thrones يلتقون في عمل جديد على نتفليكس

رغم انتهاء مسلسل "game of thrones" "صراع العروش" منذ نحو ست سنوات بنهاية أثارت جدلًا واسعًا، لا يزال العمل يحظى بمكانة خاصة كواحد من أهم الأعمال التلفزيونية، ويستمر تأثيره في عالم الترفيه.

وبعد توسعة HBO للعالم الخيالي من خلال سلسلة تمهيدية "بيت التنين"، والتي تلتها قريبًا السلسلة الثانية "فارس الممالك السبع" المتوقع صدورها نهاية 2026، تتعمق الحكايات والأساطير التي أسرت الملايين.

لكن المفاجأة الكبرى لعشاق "صراع العروش" تأتي من نتفليكس، حيث يجهز لخوض تجربة مختلفة تمامًا مع مسلسل جديد في إطار الجريمة والإثارة.

ولا يرتبط هذا المسلسل بسلسلة HBO، لكنه يلفت الانتباه باختياراته المميزة لطاقم التمثيل، خصوصًا بمشاركة اثنين من أبرز نجوم "صراع العروش".

فالممثلة لينا هيدي، التي أدّت دور سيرسي الأولى لانستر، والممثل بادي كونسيدين، الذي جسد شخصية فيسيريس الأول تارجريان في "بيت التنين"، يتعاونان للمرة الأولى معًا في هذا العمل الجديد، رغم أن شخصيتيهما لم تجمعا على الشاشة قط في السلسلتين الأصليتين.

هذا التعاون غير المتوقع يمنح محبي "صراع العروش" تجربة جديدة ومثيرة، ربما لم يكونوا يتوقعونها، ولكنهم بالتأكيد سيترقبونها بشغف.

سيكون المسلسل القادم أول تعاون يجمع بين نجمي مسلسل "صراع العروش"، حيث يتولى إخراجه مؤلف وكاتب ومنتج مسلسل "المرآة السوداء" على نتفليكس.