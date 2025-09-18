ترامب يمدح ويليام وكيت ويتجاهل الأمير هاري (فيديو)

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما ضمنيا على الأمير هاري خلال خطابه في مأدبة العشاء البريطاني.

وكشفت صحيفة "ميرور" أنه عندما تحدث عن الأمير ويليام، أشاد ترامب بالملك تشارلز ووصفه بأنه "رجل مميز جدا" وامتدح تربيته لـ"ابن رائع"، لكنه لم يذكر شقيقه، الأمير هاري.

أخبار ذات علاقة ميلانيا ترامب تثير الجدل بكسر البروتوكول الملكي (صور)

كما أبدى إعجابه بالأميرة كيت التي كانت تجلس بجانبه، واصفا إياها بـ"المتألقة والجميلة جدا".

وفي وقت سابق، كرر ترامب مدحه للأميرة كيت خلال استقباله لها وللأمير ويليام في قلعة وندسور، قائلا لها: "أنت جميلة جدا، جميلة جدا".

وظهرت كيت في المأدبة مرتدية فستانا أنيقا من تصميم البريطانية فيليبا ليبلي، مع معطف سهرة من الدانتيل الشانتيلي المطرز يدويا بلون ذهبي شامباني، وذي ياقة عالية تعكس طابعا ملكيا، فوق ثوب من الكريب الحريري.

وفي خطابه، شدد ترامب على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، قائلا: "نحن مثل نغمتين في لحن واحد، أو بيتين من قصيدة واحدة، كل منهما جميل بمفرده، لكنهما خُلِقا ليُعزفا معا".

وأضاف" رابطة القرابة والهوية بين بلدينا ثمينة وأبدية، ولا تُنفصل ولا تُعوَّض. نحن اليوم في وضع ممتاز، بعد أن مررنا بفترة صعبة قبل عام، واليوم نعتبر من أكثر دول العالم قوة وتأثيرا، وهذا بفضل دعمكم الكبير لنا منذ البداية".