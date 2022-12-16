أنجلينا جولي تستقيل من مهمتها في المفوضية العليا للاجئين

وقالت الممثلة في بيان صدر عن المفوضية، اليوم الجمعة: "بعد 20 عاماً من العمل إلى جانب الأمم المتحدة، أشعر بأنّ الوقت حان للعمل مع جهات أخرى، والانخراط بشكل مباشر مع اللاجئين والمنظمات المحلية".

وأكد رئيس المفوضية فيليبو غراندي أنّ "أنجلينا جولي كانت لفترة طويلة شريكة بارزة للمفوضية في المسائل الإنسانية"، مضيفاً: "نحن ممتنون لها لالتزامها معنا مدى عقود وللفرق الذي أحدثته للاجئين ومَن اضطروا إلى الفرار من بلادهم".