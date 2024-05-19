خطر يكمن وراء هذا الجمال.. الوجه الآخر للشفق القطبي المذهل

أبهر شفق قطبي شمالي وجنوبي سكّان الأرض في الآونة الأخيرة؛ إذ أضاء السماء ليلاً بألوان مختلفة، ووصل تأثيره إلى المكسيك وجنوب أوروبا وأفريقيا، لكن بالنسبة إلى المسؤولين عن حماية المنشآت الأرضية المعرضة للخطر جراء العواصف الشمسية، تخفي هذه الألوان المذهلة تهديدات على مستويات مختلفة.

وفي حديث لوكالة "فرانس برس"، يقول منسق برنامج السلامة الفضائية في وكالة الفضاء الأوروبية كانتان فيرسبيرين: "علينا أن نفهم أنّ ثمّة خطراً يكمن وراء هذا الجمال".

ويشير مايك بيتوي من المركز الأمريكي للتنبؤ بالطقس الفضائي، إلى المسألة نفسها، ويركّز "على التأثيرات الضارة التي يمكن أن تحملها" العواصف الشمسية التي قد تعطّل الشبكات الكهربائية والأقمار الاصطناعية، وتعرّض رواد الفضاء لإشعاعات خطرة.

وكانت الأضواء الشمالية التي لوّنت السماء يومي الـ11 و12 مايو/ أيار ناجمة عن أول عاصفة مغناطيسية أرضية "شديدة" منذ العاصفة التي سُجلت عام 2003، وأطلق عليها اسم "عواصف الهالوين" الشمسية، وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي بالسويد، وألحقت أضراراً بشبكات في جنوب أفريقيا.