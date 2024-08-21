إيطاليا.. العثور على جثتي مايك لينش وابنته في "اليخت الغارق"

عثرت السلطات الإيطالية على جثتي رائد الأعمال البريطاني مايك لينش، وابنته، في اليخت الغارق قبالة إيطاليا.

نقلت ذلك صحيفة "ديلي تليغراف" البريطانية، اليوم الأربعاء، عن رئيس الحماية المدنية في جزيرة صقلية الإيطالية، بحسب "رويترز".

وكانت عاصفة مباغتة ضربت اليخت الفاخر الذي يحمل العلم البريطاني، وكان على متنه 22 شخصًا، بينهم 10 من أفراد الطاقم.

وجرى إنقاذ 15 شخصًا منهم، فيما انتُشلت جثة واحدة في وقت سابق.

وكان من بين ركاب اليخت مايك لينش، قطب التكنولوجيا، وابنته "هانا" ذات الـ18 عامًا، ورئيس بنك مورغان ستانلي الدولي جوناثان بلومر.

وكانت زوجة لينش، أنغيلا باكاريس، من بين 15 شخصًا تم إنقاذهم.