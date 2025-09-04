logo
أمريكي "خارج الأسوار" بعد ربع قرن "ظلماً" خلف القضبان

برايان هوبر مع أفراد من عائلتهالمصدر: وسائل إعلام أمريكية
إرم نيوز
إرم نيوز
04 سبتمبر 2025، 8:49 م

أُفرج عن رجل من سجن في ولاية مينيسوتا الأمريكية، اليوم الخميس، بعد أن ثبتت براءته من تهمة القتل التي أُدين بها خطأً، وقضى نحو ثلاثة عقود في السجن بعد أن ورطته امرأة زورًا في الجريمة، قبل أن تعترف هي لاحقاً بارتكابها، بحسب ما جاء في الوكالة الألمانية.

وأزالت القاضية مارتا تشو من المحكمة الإقليمية، أمس الأربعاء، إدانة برايان هوبر بجريمة قتل من الدرجة الأولى، وتم الإفراج عنه صباح اليوم الخميس من سجن ستيلواتر، وفقًا لما ذكره متحدث باسم "مشروع البراءة في الشمال العظيم" (Great North Innocence Project).

وقالت ماري موريارتي، المدعية العامة لمقاطعة هينيبين، في بيان: "أكدت المحاكم اليوم ما كان يعرفه برايان هوبر وعائلته وأحبابه ومحاموه: السيد هوبر رجل بريء. من واجبنا كمدعين محاسبة الأشخاص المعنيين على أفعالهم، ويتطلب منا هذا الواجب الاعتراف بأخطائنا وتصحيح الأمور بأسرع وقت ممكن".

وأضافت هيلي بوكسليتنر، المتحدثة باسم "مشروع البراءة في الشمال العظيم"، أن هوبر اجتمع بأطفاله وكان يخطط لتناول وجبة معهم وقضاء بعض الوقت مع أسرته.

