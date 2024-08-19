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كيف انتهت أزمة اسم مسلسل أحمد العوضي الجديد؟

كيف انتهت أزمة اسم مسلسل أحمد العوضي الجديد؟
الفنان المصري أحمد العوضيالمصدر: مواقع التواصل الاجتماعي
محمد بركة
محمد بركة
19 أغسطس 2024، 12:52 م

أعلن الفنان أحمد العوضي تغيير اسم مسلسله الجديد "الملك" ليصبح "فهد البطل" بعد أن تبين أن الاسم القديم يتعارض مع حقوق الملكية الفكرية لأعمال درامية أخرى.

وظهر العوضي في بث مباشر من خلال حسابه بموقع "فيس بوك" قائلا: إن شاء الله هتشوفوا مسلسل جديد دباح، وهيعدي نجاح مسلسل (حق عرب) وبحضر لفيلم جديد هعلن عنه الأيام الجاية."

وأضاف "مسلسل الملك سابقا مع إن الاسم اتعرف لكن هنغيره علشان حقوق الملكية الفكرية، وأنا بحترم كل زمايلي".

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وذكر قائلاً "اسمي في المسلسل فهد، والمسلسل اسمه الجديد فهد البطل، والبطل لقب الشخصية".

يذكر أن الفنان أحمد العوضي قد خاض ماراثون السباق الدرامي في رمضان الماضي من خلال مسلسل "حق عرب"، من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق، بمشاركة رياض الخولي، وفاء عامر، دينا فؤاد، وليد فواز.

ودارت أحداث العمل في إطار اجتماعي شعبي حول "عرب" الذي تعصف الأزمات بحياته، ويدخل في صراعات مريرة مع شخصيات غير متوقعة.

أحمد العوضيالمسلسلات المصرية

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