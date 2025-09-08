"بطلة المول".. ممرضة مصرية تروي تفاصيل إنقاذها مسنًّا من الموت

كشفت الممرضة المصرية التي أنقذت مسنًّا من موت محقق بمركز تجاري في الكويت، عن اللحظات العصيبة التي عاشتها في تلك الحادثة أمام ابنها حتى إنقاذها للرجل.

وتصدرت الممرضة صفاء رحمو أحاديث المصريين في اليومين الماضيين وأطلقوا عليها لقب "بطلة المول"، بعدما وثق مقطع فيديو إنعاشها لرجل مسن عاد للحياة بعد أن اعتقد المتواجدون أنه فارق الحياة.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن صفاء رحمو قولها إنها كانت برفقة ابنها في "مول 360"، وهو مركز تسوق تجاري حديث في الكويت، عندما سمعت صراخ متسوقين حول رجل ممدد على الأرض، بينما يقول عدد منهم إنه فارق الحياة.

وأضافت الممرضة أنها لم تكتفي بكلام المتسوقين حول الرجل المسن، وفحصت نبضه وتنفسه، وقررت إجراء إنعاش قلبي رئوي له عبر 30 ضغطة متواصلة دون جدوى.

وأوضحت صفاء رحمو انها أعادت الكرة عبر 30 ضغطة ثانية، انتهت باستيقاظ الرجل بالفعل من الغيبوبة التي دخل فيها وظنَّ المحيطون به أنه قد فارق الحياة.

وأشارت الممرضة المصرية إلى أنها تحدثت مع الرجل المسن بعد إفاقته، لتكتشف أنه مصري مثلها، قبل أن تنتهي الحادثة عند هذا الحد، لتعود وتصبح حديث المصريين بعد أشهر بعدما انتشر مقطع فيديو صوره أحد المتسوقين حينها دون علم الممرضة.

وتلقت نعمو في اليومين الماضيين سيلًا من عبارات الثناء بعد توثيق الفيديو لمبادرتها وعزيمتها في إنقاذ المسن الذي تبيَّن أنه كان يعاني مرضًا في القلب، لكنه نجا من الموت بفضل مواطنته بالصدفة.