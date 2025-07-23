طبيب يقر بذنبه ببيع "الكيتامين" لماثيو بيري قبل أسابيع من وفاته

أقر طبيب بذنبه اليوم الأربعاء في بيع الكيتامين لماثيو بيري في الشهر السابق لوفاة نجم مسلسل "فريندز" بجرعة مخدرات زائدة، وفق الوكالة الألمانية "د ب أ".

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وأصبح الطبيب سلفادور بلاسينسيا رابع شخص، من بين خمسة أشخاص يتم اتهامهم فيما يتعلق بوفاة بيري، يقر ّبذنبه. ووقف بجوار محاميه واعترف بذنبه في 4 تهم للقاضية شيريلين بيس جارنيت في محكمة اتحادية في لوس أنجلوس.

وكان من المقرر أن يمثل بلاسينسيا (43 عاما) أمام المحاكمة في أغسطس/ آب، حتى وافق الشهر الماضي على أن يقرّ بذنبه في 4 تهم بتوزيع الكيتامين، وفقا لوثيقة موقعة تمت إحالتها إلى محكمة اتحادية في لوس أنجلوس.

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وكان بلاسينسيا نفى ارتكاب جرم، لكن ممثلي الادعاء وافقوا مقابل إقراره بالذنب على إسقاط 3 تهم إضافية بتوزيع الكيتامين وتهمتين لتزييف السجلات.