ما حقيقة استخدام حليب الحمير كعلاج؟

حليب الحمير صحي ومفيد ويستخدمه البعض كعلاج، حقيقة أكدها أستاذ العقاقير السعودي الدكتور جابر القحطاني، ولكنه حذر منه في بعض الحالات.

وقال القحطاني في حديث تلفزيوني لبرنامج "موزون" إن بعض الناس يستخدمون حليب الحمار كعلاج، وهذا صحيح، والبعض يشربون حليب الحمار ويعتبرونه صحيا".

وبين القحطاني أن الحليب عموما قد يؤدي إلى وفاة من يعانون من حساسية اللاكتوز.

وحذر القحطاني الذين لديهم حساسية من اللاكتوز بعدم تناول الحليب، لأنه يسبب مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة.

وأوضح أن كل أنواع الحليب تحتوي على دهون وكوليسترول، ولكن النسبة تختلف من نوع إلى آخر، سواء حليب إبل أو غنم أو بقر"، مشيرا إلى أن النسبة الموجودة في حليب الإبل لا تضر الإنسان.