الصدفة تقود أمريكياً للعثور على صورة نادرة لجون كينيدي قبل اغتياله

وقالت الصحيفة: "كان ريبيلس يتصفح القرص ولم يكتشف إلا لاحقًا صورة لجون كينيدي في نفس اليوم الذي اغتيل فيه، وهي صورة لم تشاهد من قبل".

ونقلت الصحيفة عن ريبيلس قوله: "لقد صُدمت حقاً، وهذه عبارة خفيفة لما شعرت به في تلك اللحظة"، مشيراً إلى أنه "لم يفتح علبة الأقراص المدمجة إلا بعد شهر من شرائها".

وأظهرت الصورة بالأبيض والأسود الرئيس الراحل وهو يركب سيارته في موكب رسمي في مدينة "دالاس" بولاية تكساس مع كتابة تاريخ "63-22-11" على ظهرها.