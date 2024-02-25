خيول عنترة والزير سالم تفقد بريقها أمام حصان أحمر ذي نسب أمريكي (صور)

خطف حصان ذو نسب أمريكي، الأضواء في السعودية، حيث عاشت أشهر خيول فرسان العرب، مثل: عنترة بن شداد، ووائل بن ربيعة (كليب) قبل قرون في شبه الجزيرة العربية، وذاع صيتها في البلاد.

وظهر الحصان "سينور بوسكادور" الذي يحمل اسمًا غير عربي، اليوم الأحد، في صورة نشرها القائمون على كأس السعودية، وهي أكبر بطولة في العالم من حيث الجوائز، لتنهال عليه عبارات الإعجاب بعد يوم واحد من تتويجه بلقب السباق العالمي.