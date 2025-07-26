تونس تكافح حرائق غابات واسعة وسط موجة حر قياسية (فيديو)

تواصل السلطات التونسية، لليوم الثالث على التوالي، جهودها المكثفة لإخماد حرائق واسعة اندلعت في غابات وجبال شمال البلاد، وسط موجة حر غير مسبوقة أدت إلى اشتداد النيران وتسريع انتشارها، بهدف منع امتدادها ووصولها إلى المناطق السكنية.

وأفاد جهاز الحماية المدنية بأنه تم السيطرة على 202 حريق خلال الساعات الماضية، في حين تستمر عمليات الإطفاء في غابات جبل منصور، الواقعة بين محافظتي زغوان وسليانة.

حيث أطلق السكان المحليون نداءات استغاثة مع اقتراب النيران من منازلهم بسبب الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وأدت الحرائق إلى تدمير مساحات واسعة من الغطاء النباتي، حيث أتلفت مئات الهكتارات من الأشجار، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

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ودعت السلطات المواطنين إلى توخي الحذر، وتجنب التوجه إلى الغابات أو إشعال النار في الهواء الطلق، مؤكدة أن الوضع تحت مراقبة مستمرة وأن عمليات التدخل الميداني ستستمر حتى السيطرة الكاملة على الحرائق.

ووثقت مقاطع فيديو الحرائق وهي تلتهم أشجاراً عالية في الغابات، مع تصاعد سحب كثيفة من الدخان في السماء. فيما تكافح فرق الإطفاء لإخماد النيران ومنع امتدادها إلى الأحياء السكنية المجاورة للغابات والجبال.