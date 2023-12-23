هل تزداد حاجتنا للنوم خلال فصل الشتاء؟

وكانت دراسة مسحية لمدة النوم، في الأعوام بين 2003 و2016، أظهرت أن متوسط نوم الأمريكيين يزداد خلال فصل الشتاء بمعدل 1.9 دقيقة في عطلة نهاية الأسبوع، ويُعزى معدل الزيادة إلى كيفية استجابة أجسادنا لضوء الشمس أو نقصه فيها، بحسب الصحيفة.

وتعتمد الساعة البيولوجية في أجسادنا وتخبرنا متى نستيقظ، ومتى نأكل أو ننام على مدار الساعة، بناءً على التعرض اليومي لضوء الشمس.

نوم حركة العين السريعة

وتوصلت دراسة أجريت هذا العام على 300 شخص يعانون من اضطرابات النوم، إلى أن المشاركين يحصلون في الشتاء على حوالي 30 دقيقة إضافية من نوم حركة العين السريعة، وهو الجزء من النوم الذي تحدث فيه معظم الأحلام ويُعتقد أنه مهم لمعالجة المشاعر.

وقالت أستاذة علم الأعصاب وطب الأطفال ومديرة قسم النوم بجامعة فاندربيلت، بيث مالو: "يجب أن نأخذ تلك الإشارة التي ترسلها لنا أجسادنا، ونحترمها، ونحاول النوم حسبما تطلب منا أجسادنا الحصول عليه".

ماذا يجب أن تعرف؟

تُظهر الأبحاث أن الحرمان من النوم ونقصه، يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالخرف، والاكتئاب، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة، والوفيات الناجمة عن جميع الأسباب، بحسب الصحيفة.

وأضافت أن عليك التحقق من مشاعرك خلال اليوم لتتأكد فيما إذا كنت تحصل على قسط كافٍ من النوم.

وبالنسبة للأشخاص الذين يحصلون على 7 إلى 9 ساعات من النوم المستمر الجيد ليلاً ولكنهم يعانون خلال النهار من التعب والانفعال وصعوبة التركيز، يقول عالم النفس السريري، جوزيف دزيرزويسكي، إن "تلك كلها مؤشرات مهمة على أنك ربما تحتاج إلى مزيد من النوم".