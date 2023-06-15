اكتشاف مومياء عمرها 3000 عام (فيديو وصور)

كشف النقاب في بيرو، الأربعاء، عن مومياء عمرها ما يقرب من ثلاثة آلاف عام في ليما، ما يعد أحدث اكتشاف أثري في البلاد لما قبل عصور الغزو الإسباني.

وفي التفاصيل، عثر طلاب من جامعة سان ماركوس وباحثون على بقايا شعر وجمجمة المومياء في حزمة قطنية أثناء التنقيب، وذلك قبل الكشف عن بقية المومياء، وفق ما نقلته وكالة رويترز.