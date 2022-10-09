السعودية.. بيع فرخ شاهين بمبلغ 23 ألف دولار

أُعلن في السعودية يوم السبت، عن بيع فرخ شاهين بمبلغ 88 ألف ريال (23.4 الف دولار أمريكي) وذلك خلال مزاد أقامه نادي الصقور السعودي.

جاء ذلك في الليلة الرابعة لمزاد نادي الصقور السعودي بنسخته الثالثة، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" تجاوزَت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي حاجزَ نصف مليون ريال بعد بيع فرخ شاهين للطاروحين مؤيد الحمود وأحمد الحمود بمبلغ 88 ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات خلال الليالي الأربع السابقة 521 ألف ريال (نحو 139 ألف دولار) مقابل أربعة صقور.

ويقدم نادي الصقور السعودي العديدَ من المزايا للطواريح (ملاك الصقور) من خلال فِرَقه المنتشرة في المناطق (الشرقية والشمالية والوسطى والغربية الشمالية والغربية الجنوبية)، إذ تستقبلُ فرق النادي مالكَ الصقر في كل منطقة.

ويتكفَّل النادي أيضاً بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور إلى مقرِّ المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يبثُّ على القنوات التلفزيونية الناقلة والبث المباشر لحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

وبعد بيع الصقر يتم تركيب الحجل الإلكتروني للصقور، إلى جانب إصدار الوثائق الرسمية لإنهاء إجراءات البيع.