يحيى بيازي: تمنيت "الموت الرحيم" من شدة المرض
كشف الفنان السوري يحيى بيازي عن الرحلة القاسية التي يعيشها بعد تشخيص إصابته بـ"التصلب اللويحي".
وظهر الفنان بيازي في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، وقد أرجع تحسن حالته الصحية إلى اتباعه العلاج مع الأطباء.
وكشف في تصريحاته أن "حالته الصحية وصلت إلى مرحلة لم يكن يستطيع معها المشي أو الأكل"، لافتا إلى أن تناول الطعام الصلب أسهل في هذا المرض من شرب الماء، الذي كان يخشاه كثيرا، كلما شعر بالعطش.
وأكد أنه لم يكن يقبل أي مساعدة عرضت عليه خلال مرحلة علاجه في دمشق، لافتا إلى أن طريقة تقديم المساعدة أهم من مضمونها.
وقال الفنان السوري إنه وصل إلى حالة نفسية مزرية بعد معرفته بمرضه، لدرجة أنه فكر حينها بتقديم طلب إلى إحدى الدول الأوروبية لأخذ "إبرة الرحمة"، أي اتباع طريقة "الموت الرحيم"، وذلك بسبب ما عرفه من حالات صعبة ينتهي بها المرض.
وأشاد يحيى بيازي بمواطنه الفنان قصي خولي والمنتج فراس العمري، مبينا أنهما دعماه كثيرا في محنته، خاصة بعدما وضعاه في السيارة وتوجها به إلى بيروت، ليتكفلا بعلاجه فيها.