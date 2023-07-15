يحيى بيازي: تمنيت "الموت الرحيم" من شدة المرض

كشف الفنان السوري يحيى بيازي عن الرحلة القاسية التي يعيشها بعد تشخيص إصابته بـ"التصلب اللويحي".

وظهر الفنان بيازي في برنامج "شو القصة" مع الإعلامية رابعة الزيات، وقد أرجع تحسن حالته الصحية إلى اتباعه العلاج مع الأطباء.

وكشف في تصريحاته أن "حالته الصحية وصلت إلى مرحلة لم يكن يستطيع معها المشي أو الأكل"، لافتا إلى أن تناول الطعام الصلب أسهل في هذا المرض من شرب الماء، الذي كان يخشاه كثيرا، كلما شعر بالعطش.