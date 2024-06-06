أول رحلة فضائية لشركة "بوينغ" تحمل رواد فضاء ناسا
نجحت شركة "بوينغ" في إطلاق رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) لصالح وكالة ناسا، في أول رحلة مأهولة لكبسولتها ستارلاينر.
وأجرت الشركة سابقًا رحلتين تجريبيتين غير مأهولتين لكبسولة ستارلاينر، واجهت فيهما مشاكل في البرمجيات وأنظمة المظلات.
وتألف طاقم هذه الرحلة التجريبية من رائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، وأُطلقت المركبة باستخدام صاروخ أطلس" V" التابع لشركة "يونايتد لاونش أللاينس"، وهو أول إطلاق مأهول لصاروخ أطلس منذ عام 1962. وستبقى مركبة ستارلاينر راسية لأكثر من أسبوع لإجراء الفحوصات قبل العودة إلى الأرض.
وزودت وكالة ناسا "بوينغ" بأكثر من 4 مليارات دولار لتطوير ستارلاينر، بينما تلقت سبيس إكس 2.6 مليار دولار لتطوير كبسولة كرو دراغون.
والتزمت "بوينغ" بتوفير 6 رحلات أخرى من ستارلاينر لوكالة ناسا حتى عام 2030، مع إمكانية توفير مقعد للعملاء من القطاع الخاص.
ويعكس نجاح "بوينغ" في إطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية خطوة كبيرة في جهودها لنقل الطاقم من وإلى الفضاء.