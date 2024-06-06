أول رحلة فضائية لشركة "بوينغ" تحمل رواد فضاء ناسا

وزودت وكالة ناسا "بوينغ" بأكثر من 4 مليارات دولار لتطوير ستارلاينر، بينما تلقت سبيس إكس 2.6 مليار دولار لتطوير كبسولة كرو دراغون.

والتزمت "بوينغ" بتوفير 6 رحلات أخرى من ستارلاينر لوكالة ناسا حتى عام 2030، مع إمكانية توفير مقعد للعملاء من القطاع الخاص.

ويعكس نجاح "بوينغ" في إطلاق رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية خطوة كبيرة في جهودها لنقل الطاقم من وإلى الفضاء.