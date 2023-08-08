هكذا بدت فيروز في أحدث صورة لها

وتفاعل محبو فيروز مع صورتها الجديدة، رغم إخفائها جزءًا كبيرًا من معالهما باستثناء قليل من الملامح الكلاسيكية، متمنين لها العمر المديد.

يشار إلى أن فيروز واسمها الحقيقي "نهاد وديع حداد" تدخل بعد نحو 3 أشهر عامها الثامن والثمانين، وهي تعد من أقدم فناني العالم ومن الجيل الذهبي للمسرح والموسيقى في لبنان ومن أشهر الأصوات العربية.