"إركالا حلم جلجامش".. من مهرجان لوكارنو إلى شوارع بغداد

كشف صُنّاع الفيلم العراقي الجديد (إركالا – حلم جلجامش)، أنهم يخططون لعرضه في ساحة عامة بمدينة بغداد بعد تجربة مماثلة في مهرجان سينمائي عالمي ينوون تكرارها في العاصمة العراقية.

وعُرض الفيلم في مهرجان "لوكارنو" السينمائي المقام حاليًا في بغداد، أمس الثلاثاء، في ساحة مكشوفة على الهواء الطلق، وتتسع لثمانية آلاف متفرج.

وقال المخرج العراقي محمد الدراجي، إنه ينوي عرض فيلمه بالطريقة ذاتها في بغداد بالتزامن مع بدء عرضه في دور السينما في العاصمة وباقي مدن العراق.

ولم يحدد الدراجي مكانًا نهائيًا للعرض، لكنه اقترح أماكن بارزة في بغداد، مثل شارع الرشيد، والقشلة، لتكون مكانًا للعرض.

وقال موزع الفيلم في العرض، زيد الخفاجي، إن متطلبات العرض في ساحة عامة متوفرة لديه، وسيعمل على تنفيذ الفكرة دون أن يحدد موعدًا دقيقًا للعرض أو مكانه في العاصمة التي تضم خيارات كثيرة على حد قوله.

وسيشكل العرض في ساحة عامة ببغداد، حدثًا سينمائيًا فريدًا في العاصمة العراقية في وقت يكافح فيه صناع السينما في البلاد لوضع بلادهم على خارطة الإنتاج السينمائي بعد سنوات طويلة من الغياب أو الحضور المحدود.

وكان الدراجي والخفاجي يتحدثان برفقة فريق الفيلم قبيل عرضه في المهرجان السويسري بنسخته رقم 78، والذي شكل انطلاقة عالمية لأحدث تجارب المخرج العراقي البارز.

ويمزج الدراجي في فيلمه الجديد بين الحياة الواقعية في مدينة بغداد والتحديات التي يعيشها سكان العاصمة العراقية، وبين ماضي البلاد البعيد وأساطيره الخارقة التي قد تكون بابًا للخلاص من واقع مرير.

وتدور أحداث الفيلم بين الواقع والأسطورة في آن، فالطفل "جم جم" المصاب بمرض السكري وهو بعمر تسع سنوات، يتبع اعتقاده بأن نهر دجلة الذي يخترق بغداد، يخفي بوابةً إلى "إركالا"، وهي العالم السفلي الأسطوري حيث يمكن للطفل إحياء والديه المفقودين.

ويجد "جم جم" نفسه أمام تحدٍ آخر، إذ يتوجب عليه أيضًا إنقاذ صديقه "مودي" في العالم الحقيقي والأكبر منه سنًا بعد أن انخرط في أعمال عنف، ليقرر في النهاية الاستعانة بالأسطورة ذاتها التي سيعيد فيها والديه، ليعيد بها مودي أيضًا.

ويستلهم الفيلم فكرته من أسطورة أو ملحمة "جلجامش" التي تعد أقدم الأعمال الأدبية في بلاد الرافدين، وهي قصائد شعرية باللغة السومرية تعود لعام 2100 قبل الميلاد.

والفيلم هو إنتاج مشترك بين العراق، والإمارات، والسعودية، وقطر، وبريطانيا، وفرنسا، بدعم من مؤسسات عربية وعالمية.

ويمتلك الدراجي مسيرة فنية غنية، أخرج خلالها أكثر من ستة أفلام طويلة ووثائقية، وشارك بأفلامه في العديد من المهرجانات السينمائية حول العالم، حاصدًا الجوائز في تلك المشاركات.

ويشارك في بطولة الفيلم: يوسف هشام الذهبي، وحسين رعد زوير، وسمر كاظم، وأيار عزيز، وجبار الجنابي، وأمير جبارة، وعلي الكرخي، إلى جانب مجموعة من الأطفال والممثلين العراقيين.