صرصور "ضخم" يفاجئ جينيفر لوبيز على خشبة المسرح (فيديو)

أظهرت النجمة العالمية جينيفر لوبيز روحها الاحترافية خلال حفلها في ألماتي، كازاخستان، مساء الأحد 10 أغسطس، ضمن جولتها الغنائية "مستيقظون طوال الليل: مباشر في عام 2025"، بعدما فوجئت بصرصور ضخم يزحف على فستانها أثناء أدائها.

وخلال وقوفها أمام الميكروفون، شوهد الصرصور يتسلل إلى جسدها وصولًا إلى رقبتها، لتلتقطه بهدوء وتلقيه جانبا، قبل أن تبتسم لجمهورها قائلة: "كان يُدغدغني"، وتواصل الغناء دون أن تفقد إيقاعها.

والواقعة، التي وثقها مقطع فيديو نُشر عبر حسابها الرسمي للمعجبين على "إنستغرام"، جاءت مصحوبة بتعليق ساخر يشير إلى فيلمها المقبل "قبلة امرأة العنكبوت"، حيث كتب: "مفارقة… بدأت للتو بروفات قبلة امرأة الكريكيت على المسرح".

وحصد الموقف إشادات واسعة من جمهورها، الذي أثنى على هدوئها وقدرتها على التعامل مع الموقف الطريف دون أن تتأثر بالعروض الحية.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على تعرض جينيفر لوبيز لموقف محرج آخر خلال حفلها في وارسو، بولندا، في 25 يوليو، عندما انفصلت تنورتها البراقة فجأة على المسرح، لتواصل العرض مبتسمة، مازحةً مع الجمهور بأنها "تقف على المسرح بملابسها الداخلية"، قبل أن تتلقى المساعدة من إحدى الراقصات لإعادة إصلاح الزي.