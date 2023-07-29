منطقة شمال الأطلسي على وشك تحطيم مستوى الحرارة القياسي

تتجه المنطقة الشمالية في المحيط الأطلسي لتحطيم المستوى القياسي لأعلى درجات حرارة فيها على الإطلاق، قبل أسابيع من ذروة الحرارة المعتادة في الصيف، بحسب توقعات لمرصد كوبرنيكوس الأوروبي ومنظمة "مركاتور إنترناشونال أوشن" غير الحكومية، حصلت عليها وكالة "فرانس برس"، اليوم الجمعة.

وقال ناطق باسم "كوبرنيكوس" لـ"فرانس برس": "بالنظر إلى درجة حرارة سطح شمال الأطلسي في الوقت الحالي (منذ أسابيع)، لم يعد هناك أدنى شك في أن المستوى القياسي المسجل في أوائل أيلول/سبتمبر 2022 سيتم تحطيمه هذا الصيف"، مضيفاً: "في هذه المرحلة، إنها مسألة أيام فقط".

كما أنّ منطقة الأطلسي الشمالية التي تسجل مستويات قياسية في الحرارة الموسمية، منذُ شهر آذار/مارس، في وضع يفاجئ العلماء، أصبحت نقطة مراقبة مهمة بدلالاتها لارتفاع درجة حرارة محيطات الكوكب تحت تأثير الاحترار المناخي الحراري الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة.

ويعود أحدث قياس أجري عبر مرصد كوبرنيكوس، وهو غير نهائي، إلى الـ26 من شهر تموز/يوليو، وقد بلغ 24,70 درجة مئوية، في حرارة "أدنى من المستوى القياسي المسجل في شهر أيلول/سبتمبر 2022"، البالغ 24,81 درجة مئوية بحسب قاعدة بيانات "ERA5" الخاصة بالمرصد، التي بدأت سجلاتها عام 1979.

ولكن "قد يُحطّم هذا المستوى القياسي عند تحديث البيانات خلال عطلة نهاية الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل"، وفق المرصد الأوروبي.