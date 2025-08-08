دبلوماسيون: جلسة طارئة لمجلس الأمن السبت حول خطة نتنياهو للسيطرة على غزة
نجاة سائق شاحنة من حادث مروع مع قطار (فيديو)

لحظة الحادثالمصدر: ذا صن
08 أغسطس 2025، 4:38 م

نجا سائق شاحنة من حادث مروع كاد أن يودي بحياته، بعدما اصطدمت مركبته بقطار عند أحد معابر السكك الحديدية في منطقة قريبة من مدينة كراكوف البولندية.

وأظهر مقطع مصور، تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات صادمة التقطتها كاميرات المراقبة، توثق لحظة اقتراب الشاحنة من المعبر في محاولة لتجاوز الحاجز قبل إغلاقه.

إلا أن الحواجز هبطت بسرعة، ليجد السائق نفسه محاصرًا على القضبان فيما كان القطار يقترب بسرعة كبيرة.

وبحسب التسجيل، حاول السائق عدة مرات تحريك شاحنته للخروج من المساحة الضيقة وتفادي الاصطدام، لكن الوقت لم يسعفه، فاصطدم القطار بالجزء الخلفي من المركبة، ما أدى إلى تحطمها بشكل جزئي.

وأكدت الجهات المختصة أن السائق خرج من الحادث دون أي إصابات، كما لم تُسجل إصابات بين ركاب وطاقم القطار الذي كان يمر بالمنطقة وقت الحادث.

وأثارت الواقعة تفاعلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل، حيث طالب كثيرون بتشديد إجراءات السلامة ووضع ضوابط أكثر صرامة عند المعابر التي تمر بها القطارات، تجنبًا لتكرار مثل هذه الحوادث

