تصادم مروّع لحافلة بواجهة معرض للسيارات يثير جدلا في مصر (فيديو وصور)

أثار مقطع مرئي متداول على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، وثّق لحظة اصطدام حافلة نقل جماعي بمعرض لبيع السيارات الجديدة في منطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، جدلًا واسعًا واحتدامًا في النقاشات بين الجمهور الذي تفاعل مع الحادث وعبّر عن دهشته من غرابة المشهد.

وحسب صحف محلية، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائق حافلة النقل الجماعي، الذي اصطدم بمعرض بيع السيارات، بعد أن تم فحص المقطع المرئي المتداول، الذي ظهرت فيه لوحة الأرقام التعريفية للحافلة، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه.

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وتضمّن المقطع المتداول، الذي التقطته إحدى كاميرات المراقبة، لحظة تصادم الحافلة بعدد من السيارات الملاكي الجديدة المُصطفّة في الشارع أمام واجهة المعرض، وتبيّن أن السائق كان يقود الحافلة بسرعة جنونية، قبل فقدانه السيطرة والانحراف بشكل مفاجئ عن الطريق، واصطدامه بالسيارات المملوكة للمعرض.

وأسفر حادث التصادم عن تضرر عدد كبير من السيارات الجديدة، بعد أن هشّمت حافلة النقل الجماعي الواجهات الأمامية لما يزيد على 7 سيارات، مما خلّف خسائر مادية كبيرة، دون تسجيل أي إصابات بشرية.

وانقسمت آراء الجمهور الذي تفاعل وعلّق على المقطع المرئي المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حول الحادث، إلى مؤيدين يرون أن السائق هو المتسبب الرئيس في الحادث، لكونه كان يسير بسرعة جنونية، ما أدى إلى انحرافه وفقدانه السيطرة على عجلة القيادة.

فيما يرى آخرون أن معرض بيع السيارات يتحمّل جزءًا من مسؤولية وقوع الحادث، بسبب تعدّيه على حُرمة الطريق العام من خلال اصطفاف عشرات السيارات في الشارع أمام واجهة وجانبي المعرض.