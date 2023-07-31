اليابان تلغي 264 رحلة جوية جراء الإعصار "كانون"

أعلنت السلطات اليابانية، إلغاء 264 رحلة جوية على الأقل، الاثنين والثلاثاء، جراء اقتراب الإعصار القوي "كانون" من المناطق الجنوبية للبلاد.

وبحسب وكالة الأنباء "كيودو"، قالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية في بيان إن "سرعة رياح الإعصار، تبلغ 40 مترا في الثانية بالوقت الحالي، وستبلغ سرعتها 45 مترا في الثانية بحلول المساء".

وينتقل الإعصار حاليا نحو جزر محافظة أوكيناوا وأرخبيل "أمامي" لمحافظة كاغوشيما اليابانية.

من جهتها، أعلنت شركة "جال" اليابانية إلغاء 67 رحلة جوية الاثنين، كان يجب أن تقلع وتهبط في محافظتي أوكيناوا وكاغوشيما.

وأعلنت شركة "إيه إن إيه" إلغاء 73 رحلة جوية في نفس الاتجاه، الاثنين، و124 رحلة جوية غدا الثلاثاء.

ويتوقع أن يزداد عدد الرحلات الجوية الملغاة في البلاد نتيجة سوء الأحوال الجوية.