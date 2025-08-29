الأردن يعلن إحباط تهريب مخدرات بمسيّرة على حدوده الغربية

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، الجمعة، إحباط تهريب كمية من المخدرات بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على الحدود الغربية للبلاد.

وقالت في مقتضب نشرته على موقعها الرسمي، إن قيادة المنطقة الجنوبية أحبطت محاولة تهريب كمية من المخدرات بواسطة طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية وضمن منطقة مسؤوليتها.

وأضافت أن إحباط محاولة التهريب تمت بعد رصد الطائرة المسيرة من قِبل قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات للجهات المختصة.