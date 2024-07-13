القبض على امرأة بحقها 35 دعوى نصب واحتيال في العراق

ألقت شرطة بغداد القبض على امرأة متهمة بالنصب والاحتيال بحقها 35 دعوى قضائية، بعد ملاحقة استمرت لأكثر من 7 سنوات.

وقال مصدر برتبة ضابط في شرطة بغداد، لـ"إرم نيوز"، إن "الشرطة لاحقت إحدى النساء لمدة 7 سنوات، بعد أن أقيمت بحقها 35 دعوة قضائية جميعها فق المادة 456 المتعلقة بالنصب والاحتيال".

وأضاف، أن "المرأة جنت ملايين الدنانير من عمليات النصب والاحتيال التي مارستها بأشكال عديدة، منها إيهام الشباب بالتعيينات الحكومية مقابل مبالغ 2000 دولار لكل منهم، ومنها إيهام تجار بأنها تملك منظمة خيرية لكفالة الأيتام، هذا فضلاً عن إقامة مكاتب وهمية للسفر والسياحة".

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وأشار المصدر، إلى أن "المتهمة لم تعمل في بغداد فقط بل كانت تُجري عملياتها الإجرامية في محافظات جنوبية عديدة مثل البصرة والناصرية، وغيرها"، مؤكدًا أن "عملية إلقاء القبض عليها تمت في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

وستتم محاكمة المتهمة، وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، والتي تنص على عقوبة "الحبس لكل من توصل الى تسلم أو نقل حيازة مال منقول مملوك للغير لنفسه أو إلى شخص آخر، باستعمال "طرق احتيالية، او اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو تقرير أمر كاذب عن واقعة معينة متى كان من شأن ذلك خدع المجني عليه وحمله على التسليم".